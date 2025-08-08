Fenerbahçe Milan ile temasa geçti! Kerem Aktürkoğlu olmazsa...

Kerem Aktürkoğlu transferine kilitlenen Fenerbahçe'den sol kanat için sürpriz bir hamle geldi.

FENERBAHÇE NOAH OKAFOR İÇİN MILAN İLE TEMASA GEÇTİ

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Sarı Lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferinde yaşanacak herhangi bir pürüze karşılık önlemini alarak alternatif olarak gündeminde tuttuğu Noah Okafor için Serie A devi Milan ile temasa geçti.

Fenerbahçe yönetiminin şimdilik sadece 25 yaşındaki İsviçreli oyuncunun transfer durumuyla ilgili soruşturma yaptığı ancak henüz somut bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU OLMAZSA RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Fenerbahçe'nin eğer Kerem Aktürkoğlu transferi olmazsa Noah Okafor için resmi girişimlere başlayacağı belirtiliyor.