Fenerbahçe, milli takımdaki oyuncularından yoksun çalıştı

Kaynak: DHA
Fenerbahçe, milli takımdaki oyuncularından yoksun çalıştı

Geçen hafta Süper Lig’de BAY geçen Fenerbahçe, milli ara ile birlikte 20 gün maç oynamıyor. Sarı lacivertliler, Samsunspor’a karşı oynayacakları maçın hazırlıklarını milli takımdaki oyuncularından yoksun şekilde sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig 9'uncu haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

fenerbahce-samsunspor-maci-hazirliklari-360957-99651.jpg

fenerbahce-samsunspor-maci-hazirliklari-360955-99651.jpg

fenerbahce-samsunspor-maci-hazirliklari-360951-99651.jpg

fenerbahce-samsunspor-maci-hazirliklari-360949-99651.jpg

Son Haberler
Türk Devletleri arasında Dijital İpek Yolu. Fintek İş Birliği Platformu resmen kuruldu
Türk Devletleri arasında Dijital İpek Yolu. Fintek İş Birliği Platformu resmen kuruldu
İslam Memiş vatandaşın nasıl soyulduğunu deşifre etti! Altın sektöründe yıllardır saklanan büyük hile
İslam Memiş vatandaşın nasıl soyulduğunu deşifre etti! Altın sektöründe yıllardır saklanan büyük hile
To Love And Protect, Londra'da izleyiciyle buluşacak
To Love And Protect, Londra'da izleyiciyle buluşacak
Fırıncılar Odası Başkanı'ndan ekmeğe zam sinyali. Karamsar koruştu
Fırıncılar Odası Başkanı'ndan ekmeğe zam sinyali. Karamsar koruştu
Fatih Altaylı’dan domuz eti skandalına çarpıcı yorum: Yusuf yusuf korkuyorlardır
Fatih Altaylı’dan domuz eti skandalına çarpıcı yorum: Yusuf yusuf korkuyorlardır