Fenerbahçe NBA'den oyuncu getiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Fenerbahçe Beko'nun NBA yıldızının peşi düştüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak 3'te 3'le kapatan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

İtalyan gazeteci Andrea Calzoni'nin haberine göre sarı lacivertliler 33 yaşındaki NBA patentli oyun kurucu Cory Joseph ile ilgileniyor.

15.jpg

2011'den bu yana NBA'de oynayan 1.88'lik guard geçen sezon Orlando Magic forması ile 50 maça çıkarken; 3.5 sayı, 1.5 asist, 1.4 ribaunt ortalamaları ile mücadele etmişti.

Kanadalı oyuncunun önceliğinin NBA'de kalmak olduğu belirtilirken Fenerbahçe'nin transfer için şartları zorladığı ifade edildi.

