Fenerbahçe Nesibe Aydın karşısında zorlanmadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8.hafta maçına Nesibe Aydın deplasmanında çıkan Fenerbahçe Alagöz Holding, parkeden 94-72 galip ayrıldı.

Lig’de 8’de 8 yaparak yoluna namağlup tek takım olarak devam eden Sarı Lacivertliler, bu sezon oynadığı 13 resmi maçın 13’ünü de kazanmasını bildi.

Öte yandan maç öncesi iki takım "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" pankartı açtı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Can Mavisu, Münevver Özemre, Ali Osman Kanık

Nesibe Aydın: Thomas 16, Feride Şevval Akalan 12, Pelin Derya Bilgiç 9, İlayda Güner 5, Cannon 15, Gülşah Duman Bıçakçı 9, Gamze Takmaz 2, Coates 4

Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 11, McBride 22, Anderson 11, Howard 14, Meesseman 12, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 2, Tilbe Şenyürek 14, Merve Aydın 2, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz

1. periyot: 21-27

Devre: 39-48

3. periyot: 53-79

(AA)