Fenerbahçe o ismi sildi: Teklif yapılmayacak

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Fenerbahçe o ismi sildi: Teklif yapılmayacak

İsmi Fenerbahçe ile anılan Sassuolo'nun yıldız kanat oyuncusu Lauriente için sarı lacivertlilerin teklif yapmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi ön elemelerine ve Süper Lig'e güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Jhon Duran ve Archie Brown dışında henüz kadroya takviye yapamayan sarı lacivertlilerde Milan Skriniar'ın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Sol kanat için de arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin son olarak Sassuolo'nun 26 yaşındaki yıldızı Armand Lauriente ile görüştüğü iddia edilmişti.

Haber Global'in aktardığına göre Lauriente, Fenerbahçe’nin transfer için geniş listesinde yer aldı. Oyuncu tarafıyla temas da kurulduğu ancak sarı lacivertli yönetimin oyuncu için resmi teklif yapmama kararı aldığı öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcu geçtiğimiz sezon Serie B'de çıktığı 33 maçta 18 gol, 6 asistlik performans göstermişti.

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