Fenerbahçe oynatmadığı Bruma'dan 2 milyon 250 bin Euro kazandı

Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe sezon başında 4 milyon 250 bin Euro ödediği Bruma'yı 6.5 milyon Euro'ya sattı.

Fenerbahçe oynatmadığı Bruma'dan 2 milyon 250 bin Euro kazandı

Fenerbahçe, Bruma'nın Braga'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Portekizli futbolcu geçtiğimiz ocak ayında Braga'ya kiralanmıştı. Portekiz Ligi'nde 16 maça çıkan Bruma, 4 gol atarken 6 kez de asist yaptı.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

Bu arada Braga, Bruma'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Portekiz kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu için 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bruma ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken, futbolcunun serbest kalma bedelinin ise 20 milyon euro olduğu bildirildi.

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda ekibi PSV'den kiralanan Bruma'nın 4 milyon 250 bin euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurmuştu.


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