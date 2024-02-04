Fenerbahçe peşindeydi. Partizan'dan flaş Saldanha açıklaması

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, son olarak Partizan forması gien Matheus Saldanha'nın peşine düşmüştü. Uzun süren görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Partizan Kulübü'nün Genel Müdürü Misol Vazura, Saldanha konusuna açıklık getirdi.

Sırp basınından Sports Zurnal'a konuşan Vazura, "Saldanha'yı satmadığımız için pişman değilim. Resmi teklif 10 milyon Euro'nun üzerindeydi. Sonbaharda bu sezon önemli oyuncularımızı satmama kararı almıştık ve bu duruşumuzdan vazgeçmedik." dedi.

Vazura şöyle devam etti: "Saldanha'nın bize şampiyonluğu getirebileceğini biliyoruz. O yüzden bu kararı alırken çok düşünmedik. Bu performansı devam ettirirse yazın da en az şimdiki kadar teklifler gelecektir."

Saldanha bu sezon çıktığı 24 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı forvetin Sırp kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.