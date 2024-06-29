Fenerbahçe Petrolul maçı saat kaçta hangi kanalda?

Mourinho ilk maçına çıkıyor
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına bugün çıkacak.
Sarı lacivertli takım, Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımıyla karşı karşıya gelecek.
Petrolul Ploiesti'nin teknik direktörlüğünü Mehmet Topal yapıyor.
Saat 10.30'da başlayacak karşılaşma Fenerbahçe YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe bu maçla birlikte Topuk Yaylası kampını tamamlayacak.
Sarı lacivertli takım 2 Temmuz'da da Avusturya'ya giderek yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına başlayacak.
Fenerbahçe, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. Program şöyle:
6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg