Fenerbahçe Bruma'yı gönderdi

Fenerbahçe'nin PSV'den renklerine bağladı Bruma, Portekiz'e transfer oluyor.

Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun transferi için Braga ile anlaştı.

Yapılan anlaşmaya göre Bruma, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Braga forması giyecek.

28 yaşındaki futbolcunun, pazar günü Porto'ya gideceği ve sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Bruma'yı sezon başında PSV'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle Bruma'ya lisans çıkartılmamıştı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde ise Portekizli futbolcunun bonservisini PSV'den 4.250 milyon euro karşılığında satın almıştı.