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Fenerbahçe Bruma'yı gönderdi

Kanarya'nın sezon başında transfer ettiği Bruma, Portekiz'e transfer oldu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 19:44
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Fenerbahçe Portekizli oyuncu Bruma'yı gönderdi

Fenerbahçe Bruma'yı gönderdi
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Fenerbahçe'nin PSV'den renklerine bağladı Bruma, Portekiz'e transfer oluyor.

Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun transferi için Braga ile anlaştı. 

Yapılan anlaşmaya göre Bruma, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Braga forması giyecek.

28 yaşındaki futbolcunun, pazar günü Porto'ya gideceği ve sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Bruma'yı sezon başında PSV'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 

Sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle Bruma'ya lisans çıkartılmamıştı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde ise Portekizli futbolcunun bonservisini PSV'den 4.250 milyon euro karşılığında satın almıştı.

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