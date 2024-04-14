Fenerbahçe rekor kırdı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2-1 yendi ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

Kanarya, bu galibiyet sonrası yeni bir rekorun da sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 10. DEPLASMAN GALİBİYETİ

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanlarda çok etkili bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla üst üste 10. deplasman galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.

FENERBAHÇE'NİN CANKURTARANI

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Batshuayi bu akşam gol sayısını 10'a yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan skorer oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 6 gol attı

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 22. golüne ulaştı.

Opta'nın verilerine göre; 2007/08 sonrası dönemde bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda en fazla gol atan oyuncular arasında 7 golle Michy Batshuayi zirvede yer aldı.

DZEKO TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Fatih Karagümrük maçında attığı golle Süper Lig'de 20. golüne ulaştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte bir sezonda bu sayıyı geçen 5. yabancı oyuncu oldu.

Sarı-lacivertlilerde daha önce Elvir Bolic, Pierre Van Hooijdonk, Alex de Souza ve Enner Valencia 20 gol ve fazlasına ulaşmıştı. Geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan Valencia, 29 gol kaydetmişti