Fenerbahçe sahasında 3-0 kazandı. Şampiyonluğa 1 kaldı

Fenerbahçe Opet; Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi'nin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi konumundaki Sarı-Lacivertli ekip 3-0'lik skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın setleri 25-18, 25-19, 25-22 tamamlandı.

Fenerbahçe Opet bu sonuçla 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde 2-1 öne geçti.

Seride dördüncü karşılaşma 18 Nisan Perşembe günü Eczacıbaşı Dynavit’in ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Eczacıbaşı Dynavit galibiyetinde ise seri beşinci ve son maça taşınacak.

Fenerbahçe Opet: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

Hakemler: Yavuz Akdemir, Mehmet Gül

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Ada Germen Korkmaz, Meliha Diken)

Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Beyaz Arıcı, Boskovic, Gray, Stevanovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Voronkova)

Setler: 25-18, 25-19, 25-22

Süre: 84 dakika (24, 29, 31)