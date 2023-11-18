Fenerbahçe sakatlığı resmen duyurdu. Bir süre forma giyemeyecek

Fenerbahçe Beko Tarık Biberovic'in Maccabi Playtika ile yapılan maçta kafa travması geçirdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tarık Biberovic, 16 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Maccabi Playtika maçında kafa travması geçirmiştir. Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun travma protokolü başlatılmıştır. Oyuncumuz bu süre zarfında forma giyemeyecektir. Tarık Biberovic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

KARİYER REKORUNU KIRMIŞTI

Sarı-lacivertlilerin 78-73 mağlup olduğu karşılaşmada 18 sayıyla en skorer isim olan Tarık Biberovic, EuroLeague'deki kariyer sayı rekorunu kırmayı başarmıştı.