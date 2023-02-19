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Jorge Jesus Fenerbahçe'yi lige hazırlıyor. Samandıra'da tempo yükseldi

Ligde son maçlarda alınan sonuçları telafi etmek isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, antrenman temposunu hızlandırdı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 13:25
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Fenerbahçe Samandıra'da yüksek tempo ile hazırlanıyor

Jorge Jesus Fenerbahçe'yi lige hazırlıyor. Samandıra'da tempo yükseldi
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Sezon başındaki gibi dinamik, hızlı ve taktik disipline sahip bir takım görmeyi hedefleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, çalışmalarını sıklaştırdı. 

OOSTERWOLDE TAKIMA ISINIYOR
Bu doğrultuda yeni transfer Oosterwolde ve sakatlığını tamamen atlatan Luan Peres takıma güç katacak. Özellikle bu iki ismin katılımıyla Ferdi Kadıoğlu da ön alanda kullanılabilecek.

JOAO PEDRO DA DÖNÜYOR
Joao Pedro da yavaş yavaş geri dönüşe hazırlanıyor. Yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan Pedro, bu hafta başında sürpriz şekilde çalışmalara başladı. Beklenenden hızlı bir şekilde sahalara geri dönüş yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, Fatih Karagümrük'e karşı oynanan hazırlık maçının son 15 dakikada sahne aldı.

65 GOL ATTI
Bu sezon Fenerbahçe, Jorge Jesus ile çıktığı Avrupa ve Lig maçlarında 65 gol attı, 31 de gol yedi.

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