Fenerbahçe, şampiyon oyuncuyla sözleşme uzattı

Fenerbahçe Beko'da Khem Birch'ün sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sonuna dek uzatıldı.
2024 yılında takıma katılan Kanadalı pivot, Euroleague şampiyonluğuyla taçlanan tarihi sezonda takımına önemli katkılar vermişti.
MVP SEÇİLMİŞTİ
Khem Birch, 2024-25 sezonunda EuroLeague’de 36 maçta forma giyerek 5.4 sayı, 4.7 ribaund, 0.7 blok ve 8.0 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu.
Khem Birch 1 yıl daha Fenerbahçe Beko’da! ????????✍️#YellowLegacy— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) August 3, 2025
???? https://t.co/fcOW9yOM13 pic.twitter.com/Roz8EHZm73
Kanadalı sporcu, Basketbol Süper Ligi’nde ise 28 karşılaşmada 5.9 sayı, 4.1 ribaund, 0.6 blok ve 9.4 verimlilik puanı ortalamalarına erişti.
Başarılı oyuncu, BSL Play-off final serisindeki harika performansıyla “Finallerin MVP’si” ödülüne de layık görülmüştü.