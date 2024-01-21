Fenerbahçe Samsunspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar

Süper Lig'de 21. hafta maçında lider Fenerbahçe, Kadıköy'de Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Maçın hakemi Bahattin Şimşek.

6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de 6 futbolcu bugün oynamayacak.

Afrika Kupası'nda bulunan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku ile sakatlıkları süren Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecekler. Rodrio Becao'nun da oynaması beklenmiyor.

KRUNİC KARARI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçında forma giymişti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Krunic'e bugün de ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. İrfan Kan'ın da yine ilk 11'de olacağı belirtiliyor.

İLK 11'LER

Kartal'ın takımını sahaya Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko 11'iyle sürmesi bekleniyor.

Samsunspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Holse, Tait, Emre, Mouandilmadji.