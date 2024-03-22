'Fenerbahçe şark kurnazı'

Kaynak: Keze Ekspres
'Fenerbahçe şark kurnazı'
Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'daki skandal geceyle ilgili oldukça sert ifadeler kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Kuzey Ekspres Gazetesi'ne konuştu. Fenerbahçe ve başkan Ali Koç'a ağır sözlerle yüklendi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin olası ligden çekilme durumu hakkında da konuşarak "Çekiliyorsan çekil, ön mü alıyorsun senin futbolcuların temize çıksın diye? 'Bizim oyuncularımıza fatura kesmeye çalışıyorlar' diyor.

Biz kendimize faturayı kesiyoruz 10 -20 maç kapatın sahamızı hata yaptık. Senin oyuncun boks kulübünün sporcusu mu, futbol takımının sporcusu mu, uçan tekme atan tekwando takımının sporcusu mu? Bunlar şark kurnazı.

MİSKETLERİMİ ALIR GİDERİM

Önlem almaya çalışıyorlar, federasyon o görüntülere göre futbolculara ceza verecek. Kamuoyunu geriyorlar "Bak biz ligden çekiliriz, misketlerimi alır giderim" nereye gidiyorsanız gidin, kim şampiyon olursa olsun bizi ne ilgilendiriyor. Fenerbahçe ile şampiyonlukta yarıştık şampiyonluğumuzu çaldılar, Fenerbahçe ile yarışırken Galatasaray kaç kez Trabzon'da yendi bizi şampiyonluktan etti.

Bu spordur Galatasaray ile nasıl yarışırsanız yarışın biz dışındayız. Trabzonspor Fenerbahçe maçları kainat sürdüğü sürece böyle devam edecek, bizim elimizden şampiyonlukları çaldınız." dedi.

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