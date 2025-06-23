Fenerbahçe sevgisi yerinde! Taraftarlar akın etti

Fenerbahçe'de 2025-2026 futbol sezonu kombine kart yer değiştirme sürecinin başladığının duyurulmasının ardından sarı lacivertli taraftarlar kulüp binasına akın etti. Binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçemizin 2025-2026 futbol sezonu kombine kart yer değiştirme süreci, hak sahibi taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle başladı.

Taraftarlarımız, sabahın erken saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi kombine departmanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni sezonda geçerli olacak kombine kartlar için, eski hak sahiplerine tanınan ve bugün başlayan yer değişikliği süresi saat 17.00’de sona erecek. Yer değişikliği yapmak isteyen hak sahiplerinin, yenileme sürecinde koltuğunu yenilemiş olmaları gerekmektedir. Aksi halde satış işlemi kesinlikle yapılmamaktadır.

Kombine yerlerinde değişiklik sürecinin sonrasında Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyelerimiz 24 Haziran Salı günü 10.00 - 25 Haziran Çarşamba günü 09.00 saatleri arasında yeni sezon kombine kart genel satışından öncelikli olarak yararlanabileceklerdir. 2025-2026 futbol sezonu kombine kartlarının genel satışı 25 Haziran Çarşamba günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında, öğrenci tribünü satışı ise 26 Haziran Perşembe günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır."