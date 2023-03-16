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Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Saat kaçta

Fenerabahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında Sevilla’yı konuk edecek. 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Sarı - Lacivertliler tur için sahaya çıkacak.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:00
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Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Nerede

Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Saat kaçta
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Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Sevilla maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Sevilla muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Osayi, Rossi, Valencia, Batshuayi

Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin rövanş maçında 3 farklı galibiyetten başka şansı yok. Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.

Gözler Kadıköy'de

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş için sahaya çıkıyor. Deplasmandaki ilk maçta rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilen Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için yoğun mücadele gösterecek. Kanarya'da sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. İsimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da kritik karşılaşmada görev alamayacak.

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