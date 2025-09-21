Fenerbahçe şeytanın bacağını kırdı

Yunanistan’ın Girit Adası’nda düzenlenen hazırlık turnuvası, EuroLeague devlerini bir araya getirdi.

Olympiakos, Olimpia Milano, Fenerbahçe Beko ve Kızılyıldız’ın yer aldığı organizasyonda Sarı Lacivertliler, üçüncülük maçında parkeden galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO KAZANARAK NOKTALADI

Olimpia Milano karşısında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, rakibini 73-69 mağlup etti. Sarı Lacivertliler böylece turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars ve Devon Hall 13’er sayıyla takımın en skorerleri olurken, Bonzie Colson 8 sayı, yeni transferler Brandon Boston ve Mikael Jantunen ise 7’şer sayıyla katkı verdi.