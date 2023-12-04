Fenerbahçe Sivasspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Fred ve Djiku forma giyebilecek.

Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Portekizli oyuncu, Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği ilk 11 için kararını verdi. Sarı lacivertli takımın şu 11'le maça çıkması bekleniyor:

Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szyamnski, Tadic, Dzeko.

Sivasspor'un muhkemel 11'i de şu şekilde:

Ali, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Gersin, Manaj.