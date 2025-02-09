Fenerbahçe tarafından ilk tepki geldi

Adana Demirspor, Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Süper Lig'in 23.haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirsporlu oyuncular Galatasaray maçında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı.

Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakem tarafından tatil edildi

Galatasaray 1-0 öndeyken 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada gerçekleştirilen konuşmanın ardından konuk ekip sahadan çekildi. Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası Mosturoğlu'ndan da tepki geldi.

"DERHAL BU GECE BU KİRLİ DÜZENİ..."

"Kirli düzen yıkılmalı" diyen Mosturoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kurumlar kanuni görevlerini yapmadığı sürece bu tiyatro sürgit devam edecektir. TFF den ve kurullarından lütuf değil, derhal bu gece bu kirli düzeni yıkmak için yapmaları gerekenleri yapmalarını bekliyoruz. Unutmasınlar kimse vazgeçilmez değildir.