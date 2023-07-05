Fenerbahçe taraftarı bu iki fotoğrafı konuşuyor

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından sosyal medyada Sarı - Lacivertli taraftarlar 2 fotoğrafı paylaşarak gündeme taşıdı.

Fenerbahçe taraftarı bu iki fotoğrafı konuşuyor

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal'ı ziyaret etmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mesaisine başlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Başkanımızın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü." ifadeleri yer almıştı.

Daha sonra basına Ali Koç'la İsmail Kartal'ın fotoğrafı servis edilmişti.

Sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafta Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un Jesus'la Samandıra'daki pozu ile İsmail Kartal'ın pozu bir arada paylaşıldı.

Sarı - Lacivertli taraftarlar Ali Koç'un Jesus ve İsmail Kartal'a olan farklı tavrını gündeme taşıdı.

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