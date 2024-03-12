Fenerbahçe taraftarı nefret etti

Nevzat Aydın, "Fenerbahçe'yi bir kez daha şampiyonluktan etmenin zevkini hiçbir şey ile kıyaslayamazsınız" ifadesini kullanarak, maçın önemini ve heyecanını vurguladı.

Eski Trabzonspor yöneticisi ayrıca, Pendik maçı sonrası Fenerbahçe'nin durumunu eleştirerek, takımın ve taraftarların bir sonraki maça odaklanmış olmasını ve algı yaratma çabalarını dile getirdi.

Aydın'ın bu ifadeleri, maç öncesinde futbol gündemine damgasını vurdu.

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FENERBAHÇE TARAFTARI İSYAN ETTİ

Paylaşıma binlerce yorum gelirken Fenerbahçe taraftarları Nevzat Aydın için çok sert ifadeler kullandı.

Yemeksepeti'nin kurucusu için sarı Lacivertli birçok taraftarın nefret söylemleri de dikkat çekti.

Nevzat Aydın'ın ise bazı eleştirilere yanıt vermesi dikkatlerden kaçmadı.