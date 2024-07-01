Fenerbahçe taraftarına Şampiyonlar Ligi şoku

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi FC Lugano, yaptığı Türkçe bilgilendirme ile sarı lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

UEFA'dan aldıkları ceza nedeniyle böyle bir uygulamaya giden İsviçre ekibi duyuruyu internet sitesinden paylaştı.

FC Lugano resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

UEFA, Fenerbahçe FK ile FC Lugano arasında 23 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe FK taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena’nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ZORLU

Süper Lig'de şampiyon olarak sezonu tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazanırken, ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise 2. Ön Eleme Turu'ndan başlıyor.

Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi İsviçre'nin FC Lugano takımı.

Eğer Fenerbahçe, Lugano'yu geçmeyi başarırsa, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda onları daha güçlü rakipler bekliyor olacak.

Seri başı olma avantajına sahip olmayan Fenerbahçe, bu turda Avusturya'nın ikincisi Salzburg, İskoçya'nın ikincisi Rangers, Çekya'nın ikincisi Slavia Prag veya Fransa'nın dördüncüsü Lille ile karşılaşma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak.