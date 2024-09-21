Fenerbahçe taraftarından Batshuayi'ye dolarlı protesto

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Fenerbahçe taraftarından Batshuayi'ye dolarlı protesto

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'a transfer olan eski futbolcuları Michy Batshuayi'yi protesto etmek için futbolcunun yüzünün olduğu dolarlar bastırdı.

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'a transfer olan eski futbolcuları Michy Batshuayi'ye protesto
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi için protesto hazırlığı yapıldı.

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DOLAR BASTIRILDI

Bazı Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Batshuayi için Belçikalı yıldızın yüzünün olduğu dolar bastırdı.

Taraftarlar, Batshuayi için yaptıkları dolarları sahaya atarak tepkisini dile getirdi.

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DERBİYE YEDEK SOYUNDU

Belçikalı forvet, Fenerbahçe derbisine yedek kulübesinde başlayacak. Okan Buruk'un şans vermesi durumunda yıldız futbolcu eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynayama fırsatı bulacak.

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2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Belçikalı santrforun güncel piyasa değerinin 8 milyon 500 bin euro olduğu belirtiliyor.

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