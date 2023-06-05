Fenerbahçe teknik direktörsüz daha kötü olmazdı: Nihat Kahveci'den acı tespit

Fenerbahçe'de tepkilerin odağındaki teknik direktör Jorge Jesus'a bir eleştiri de Nihat Kahveci'den geldi.

Fenerbahçe teknik direktörsüz daha kötü olmazdı: Nihat Kahveci'den acı tespit

Editör: Erhan Songür

Derbi'de Galatasaray'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jesus adeta istenmeyen adam ilan edildi.

Jesus için çarpıcı tespitler yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci "Jesus olmasa, başka bir hoca olsa Fenerbahçe bundan kötü olmazdı" yorumunda bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin gündem yaratan sözleri: Osayi oyuna girdikten sonra taktiksel olarak neler olabileceğini söyleyebilir herkes dimi. Sağ bek olacak, Ferdi öne geçecek vs. Forvetleri çıkaracak falan hep aynı şeyler. Orta sahada rakibin üç kişi, Barış Alper geliyor, Zaniolo geliyor. Sen eksiksin buna karşı gelmiyorsun. Jesus olmasa, başka bir hoca olsa Fenerbahçe bundan daha kötü oynar mıydı? Bence oynamazdı. Derbide sıfır şut isabeti! Böyle istatistik olmaz.

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