Jesus'a 100 kız çocuğundan anlamlı plaket

Sarı-lacivertli teknik adam ve futbolcular geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyetin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Anadolu'daki 100 kız çocuğunun eğitimini üstlenmişti.

Kız çocukları da Hatayspor karşılaşması öncesinde Portekizli çalıştırıcı ve takım kaptanı Altay Bayındır'a plaket takdim etti.