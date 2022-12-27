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Jesus'a 100 kız çocuğundan anlamlı plaket

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a ve kaptan Altay Bayındır'a karşılaşma öncesinden plaket verildi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 22:36
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Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'a 100 kız çocuğundan anlamlı plaket

Jesus'a 100 kız çocuğundan anlamlı plaket
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Sarı-lacivertli teknik adam ve futbolcular geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyetin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Anadolu'daki 100 kız çocuğunun eğitimini üstlenmişti.

Kız çocukları da Hatayspor karşılaşması öncesinde Portekizli çalıştırıcı ve takım kaptanı Altay Bayındır'a plaket takdim etti.

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