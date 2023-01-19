Jesus Arda'yı oyundan aldı, tribünler yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
1-1 devam eden mücadelede Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 65.dakikada 1 asistle oynayan Arda Güler'i kenara aldı.
Arda yerine oyuna Emre Mor dahil oldu.
Taraftarlar oyundan çıkan Arda Güler için 'Arda' tezahüratında bulundu.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.