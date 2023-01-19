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Jesus Arda'yı oyundan aldı, tribünler yıkıldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile mücadele ediyor.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 22:08
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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Arda'yı oyundan aldı, tribünler yıkıldı

Jesus Arda'yı oyundan aldı, tribünler yıkıldı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

1-1 devam eden mücadelede Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 65.dakikada 1 asistle oynayan Arda Güler'i kenara aldı.

Arda yerine oyuna Emre Mor dahil oldu.

Taraftarlar oyundan çıkan Arda Güler için 'Arda' tezahüratında bulundu.

 

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