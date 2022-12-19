Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Antrenmanda teknik direktör Jorge Jesus fırtına gibi esti. Çalışmayı sık sık durduran Jesus, oyuncularına uyarılar yağdırdı.
Sarı lacivertli takım antrenmanın ardından kampa girdi.
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