Fenerbahçe TFF'ye Galatasaray için şike başvurusu yaptı

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın, Başakşehir maçından sonra Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'la beraber Galatasaray soyunma odasına indiği ve galibiyet nedeniyle sarı-kırmızılı futbolculara prim verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Fotospor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi bu gelişme üzerine harekete geçti. TFF Hukuk Kuruluna şikayette bulundu. İstanbulspor maçından sonra ortaya atılan “Emeka Eze teşvik primi aldı” iddialarının araştırılmasını talep etti.

İstanbulspor maçından sonra Fenerbahçeli yöneticilerin kulağına, “Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, İstanbulspor’a kiraladığı Emeka Eze’ye Fenerbahçe’ye gol attığı için ekstra prim verdi” iddiası fısıldanmıştı. Fenerbahçe yönetimi o dönemde bu iddia üzerinde durmazken, Başakşehir maçından sonra ortaya atılan iddianın araştırılmasını talep etti.

Eyüpspor’un Süper Lig’de oynayan oyuncularının Fenerbahçe maçlardan sonra “teşvik primi alıp almadıkları” yönünde bir araştırma yapılması talep edildi.

Ümraniyespor: Berke Özer, Umut Nayır, Sekidika, Metehan

Alanyaspor: Rasoul

İstanbulspor: Eze

Fanatik bir Galatasaraylı olan Murat Özkaya, Galatasaray’ın sponsoru. Aynı zamanda Yiğit Şardan’ın yönetim kurulunda Galatasaray’ı yönetmeye talip olmuştu.

Kaynak: Fotospor