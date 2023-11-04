Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Sürprizler var

Süper Lig'in 11. haftası dev bir buluşmaya sahne olacak. Fenerbahçe, bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

Ligde 28 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavili takımda Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet'in sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, sol bek Jayden Oosterwolde ya da sağ bek Mert Müldür'ü Trabzonspor karşısında stoperde oynatacağı tahmin ediliyor.

Kartal, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında stoperdeki eksiklik nedeniyle Jayden Oosterwolde'yi o pozisyonda görevlendirmişti.

Pendikspor müsabakasında Becao, sakatlığı sebebiyle devre arasında oyundan çıkmış ve Jayden Oosterwolde ikinci yarıda arkadaşının yerine stoper pozisyonunda oynamıştı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında muhtemel 11'i şöyle:

Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor'un ise sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Fountas, Onuachu.



