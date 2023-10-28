Fenerbahçe Trabzonspor'un eski yıldızı için harekete geçti. İsmail Kartal bizzat istiyor

Serdar Aziz ve Luan Peres’in sakatlığı sonrası stopere hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe rotayı Trabzonspor'un eski yıldızına çevirdi.

Fenerbahçe Trabzonspor'un eski yıldızı için harekete geçti. İsmail Kartal bizzat istiyor

Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi’nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı.

İLK HEDEF STOPERE TAKVİYE
Serdar Aziz ve Luan Peres’in sakatlığı sonrası ilk takviyeyi stoper hattına yapmak isteyen İsmail Kartal hedefini belirledi.

KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULACAK
Sabah’ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler yaşadığı sakatlık sonrası Ajax’ta bir türlü forma şansı bulamayan Ahmetcan Kaplan’ı kiralamak için teklifte bulunacak.

9.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER
20 yaşındaki genç yıldız yaz transfer döneminde Trabzonspor’dan 9.5 milyon Euro karşılığında Hollanda devi Ajax’a transfer olmuştu.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Merkez Bankası'ndan vatandaşları değil patronları sevindirecek haber geldi Ekonomi
Merkez Bankası'ndan vatandaşları değil patronları sevindirecek haber geldi
Yılın ilk 9 ayında 2 bin 197 orman yangınına müdahale edildi Gündem
Yılın ilk 9 ayında 2 bin 197 orman yangınına müdahale edildi
Uzmanından hayat kurtaran ‘inme’ uyarısı Sağlık
Uzmanından hayat kurtaran ‘inme’ uyarısı
Kötü haber uzaydan geldi, dünyaya doğru geliyor Bilim
Kötü haber uzaydan geldi, dünyaya doğru geliyor
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi
Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında Ekonomi
Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında
Şanlıurfa'da kaçak avcılara ceza yağdı Gündem
Şanlıurfa'da kaçak avcılara ceza yağdı