Fenerbahçe Trabzonspor'un eski yıldızı için harekete geçti. İsmail Kartal bizzat istiyor

Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi’nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı.

İLK HEDEF STOPERE TAKVİYE

Serdar Aziz ve Luan Peres’in sakatlığı sonrası ilk takviyeyi stoper hattına yapmak isteyen İsmail Kartal hedefini belirledi.

KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULACAK

Sabah’ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler yaşadığı sakatlık sonrası Ajax’ta bir türlü forma şansı bulamayan Ahmetcan Kaplan’ı kiralamak için teklifte bulunacak.

9.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER

20 yaşındaki genç yıldız yaz transfer döneminde Trabzonspor’dan 9.5 milyon Euro karşılığında Hollanda devi Ajax’a transfer olmuştu.