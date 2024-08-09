Fenerbahçe transferi açıkladı. Formayı giydi imzayı attı

Sarı-lacivertlilerden geleceğe yönelik bir transfer çalışması gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Bursaspor'dan ayrılan 2005 doğumlu U19 Milli Takım'ın stoperi Yiğit Fidan'ı renklerine bağladı.

Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 19 yaşındaki genç stoper Yiğit Fidan’ı kadrosuna kattı. Fenerbahçemiz ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Yiğit Fidan’a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Yiğit Fidan!" ifadeleri kullanıldı.