Fenerbahçe transferi açıkladı. Formayı giydi imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe transferi açıkladı. Formayı giydi imzayı attı

Fenerbahçe, 2005 doğumlu Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden geleceğe yönelik bir transfer çalışması gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Bursaspor'dan ayrılan 2005 doğumlu U19 Milli Takım'ın stoperi Yiğit Fidan'ı renklerine bağladı.

Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 19 yaşındaki genç stoper Yiğit Fidan’ı kadrosuna kattı. Fenerbahçemiz ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Yiğit Fidan’a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Yiğit Fidan!" ifadeleri kullanıldı.

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