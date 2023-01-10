Sıcak gelişme: Fenerbahçe transferi açıkladı

Adana Demirspor forması giyen Samet'in 12 Ocak'ta resmen açıklanması bekleniyor.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Samet Akaydın'ın bu transferden dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.

Samet Akaydın’ın temsilcileri Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlayan iki taraf mutlu sona ulaştı.

Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.