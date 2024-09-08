Fenerbahçe transferi birkaç saatte bitirdi

Yaz transfer döneminin bitmesine artık az bir zaman kalırken Fenerbahçe gaza bastı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’den orta sahaya flaş bir hamle geldi.

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Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımına göre, sarı-lacivertliler Juventus’tan Filip Kostic ile anlaşmaya vardı.

Sırp futbolcunun bugün saat 22.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Juventus ile 33 maçta forma giyen Filip Kostic 4 asist kaydetti.