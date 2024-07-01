Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi. İmzalar atıldı

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Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi. İmzalar atıldı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini tamamladı. Atletico Madrid'e ödenecek bonservis bedeli belli oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı. Atletico Madrid ile uzun süren görüşmelerin ardından taraflar önceki gün prensip anlaşmasına varmıştı.

Sarı-Lacivertli ekip öncelikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Çağlar Söyüncü ve Atletico Madrid ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Ocak 2024'te 2 milyon Euro bedelle kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün transferi için ilk KAP bildirimini şu şekide yaptı:

"Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Ardından Çağlar Söyüncü transferinin detayları paylaşıldı. Fenerbahçe Kulübü, Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'e 4 sene içinde 7 taksitle 8.5 milyon Euro ödeneceğini bildirildi.

28 yaşındaki milli stoper geçen sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 maçta 2 gol attı.

FENERBAHÇE'NİN İLK KAP BİLDİRİMİ

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FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ KAP BİLDİRİMİ

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