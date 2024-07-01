Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi. İmzalar atıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı. Atletico Madrid ile uzun süren görüşmelerin ardından taraflar önceki gün prensip anlaşmasına varmıştı.

Sarı-Lacivertli ekip öncelikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Çağlar Söyüncü ve Atletico Madrid ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Ocak 2024'te 2 milyon Euro bedelle kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün transferi için ilk KAP bildirimini şu şekide yaptı:

"Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Ardından Çağlar Söyüncü transferinin detayları paylaşıldı. Fenerbahçe Kulübü, Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'e 4 sene içinde 7 taksitle 8.5 milyon Euro ödeneceğini bildirildi.

28 yaşındaki milli stoper geçen sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 maçta 2 gol attı.

FENERBAHÇE'NİN İLK KAP BİLDİRİMİ

FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ KAP BİLDİRİMİ