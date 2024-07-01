ABD Mahkemesinden Eylem Tok hakkında kritik karar

1 Mart tarihinde Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı otomobil ile bir grup insana çarpması ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmasının sonrasında Timur ve yazar annesi Eylem Tok, önce Mısır'a sonrasında ise ABD'ye kaçmıştı.



Geçtiğimiz haftalarda ABD'de yakalanan ve tutuklu olarak yargıç karşısına çıkan ikili hakkında kritik bir gelişme oldu Anne Eylem Tok'un bu akşam yapılan duruşmasında mahkeme, Tok'un olay sonrası kaza yerine giderek yaralılara ait eşyaları sakladığını ve suç delillerini yok ettiğini tespit etti.



Mahkeme, Tok için 'yağma' suçunun kabul edildiğini aktarırken, Timur ve Tok'un yargılanmasına devam edileceği belirtildi.