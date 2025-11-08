Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'de mücadelenin son anlarında Jhon Duran'ın penaltı beklediği pozisyon camiayı ayağa kaldırdı.

90+5. dakikada Jhon Duran, rakip takımdan Dweh'in şortundan ısrarla çekmesi sonrası yerde kaldı. Oyunu devam ettiren karşılaşmanın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, daha sonra VAR hakemi Dennis Higler'in çağrısı sonrası pozisyonu izlemek üzere ekran başına geçti ancak buna rağmen kararını değiştirmedi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇİYOR

Hakemin verdiği kararı Fenerbahçeli futbolcular şaşkınlıkla karşılarken, futbol yorumcuları müdahalenin penaltı olduğu görüşünde birleşti. Sabah'ta yer alan habere göre; Büyük tepki çeken karar üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin, detaylı bir sunumla Lindhout'u UEFA'ya şikayet edecekleri öne sürüldü.