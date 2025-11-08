Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maçta ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN KULÜBEDE OLAMAYACAK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında kırmızı kartla tribüne gönderilen 53 yaşındaki teknik adam, Antalya deplasmanında kulübede görev yapamayacak.

ANTALYASPOR VE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Abdülkadir, Saric, Soner, Cvancara, Boli.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.