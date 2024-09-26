Fenerbahçe – Union SG maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ilk maçında Union SG’yi ağırlayacak. Kadıköy’deki mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Sarı lacivertlilerde UEFA listesinde yer almayan transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent dışında eksik bulunmuyor.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho’nun Galatasaray derbisini 11’ini bu maçta değiştirmesi bekleniyor. Portekizli teknik adam İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra 3 oyuncunun daha Union SG maçında değişeceğini söylemişti.

Sarı lacivertlerde yeni transfer Ambrabat’ın ilk 11’de yer alması beklenirken Faslı oyuncunun orta sahada Fred ile birlikte oynayacağı öğrenildi. Öte yandan forvet hattında ise yeni transfer En Nesyri forma giyecek.

İşte Fenerbahçe ve Union SG’nin muhtemel 11’leri:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymannski, İrfan Can, Tadic, En-Nesyri



Union Saint-Gilloise: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida, Montes, Vanhoutte, Sadiki, Rasmussen, Terho, Rodriguez, Ivanovic

ŞAMİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE ELENMİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen Fenerbahçe, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Sarı lacivertliler, Belçika ekibine karşı geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmişti. Sarı lacivertliler, son 16 turu ilk maçında deplasmanda 3-0 galip gelirken, rövanşta ise Kadıköy’de 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

FENERBAHÇE-UNION SG MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe’nin Belçika ekibi Union SG’ye karşı oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve yayının şifresiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.