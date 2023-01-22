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Fenerbahçe Üniversitesi 24 akademik personel alacak

Fenerbahçe Üniversitesi, bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi, Doçent Doktor, Profesör Doktor, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 06:57
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Fenerbahçe Üniversitesi 24 akademik personel alacak

Fenerbahçe Üniversitesi 24 akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Fenerbahçe Üniversitesi, bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi, Doçent Doktor, Profesör Doktor, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine gönderilebilir veya şahsen teslim edilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya ilgili dosya için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 20 Ocak 2023-3 Şubat 2023

İletişim Bilgileri: [email protected] - Tel: 0216 910 1907

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:

1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2. YÖK formatlı özgeçmiş

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar

4. Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir)

5. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

6. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,

7. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak-Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

8. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

9. Kimlik Kartı fotokopisi

10. Bir adet vesikalık fotoğraf

11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

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