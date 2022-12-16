Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

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