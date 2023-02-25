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Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için ilan verdi

Fenerbahçe Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:38
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Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için ilan verdi

Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için ilan verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.
İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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