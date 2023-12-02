Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber

Sezon bağından bu yana sakatlıklarla başı belada olan Fenerbehçe Danimarka deplasmanında bir şok daha yaşadı.

Serdar Aziz, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Fred'in sakatlıkları sürüyor.

Sarı-Lacivertliler, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan oyuncuların dönmesini beklerken, her maç kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Karagümrük mücadelesinde Ferdi Kadıoğlu baldırına aldığı darbe nedeniyle Nordsjaelland karşısında oynayamamıştı.



6-1'lik hezimette Fenerbahçe sadece 3 puanı değil, yıldızını da kaybetti!

Fanatik'in haberine göre Danimarka'daki maçta Bright Osayi-Samuel'in de sakatlık yaşadığı kaydedildi.

Nijeryalı'nın durumu henüz netlik kazanmadı. Ancak pazartesi günkü Sivasspor maçında Mert Müldür'ün forma giyme ihtimali yüksek.