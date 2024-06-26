Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği iç saha formalarını tanıttı.

BEŞİKTAŞ RAFA SILVA ÜZERİNDEN TANITTI

Siyah-beyazlılar, yeni sezon formasını, yeni transferi Rafa Silva üzerinden tanıttı.

Dün 21.00 gibi İstanbul'a inen Rafa Silva, uçaktan Beşiktaş'ın yeni forması ile indi.

Beşiktaş taraftarının geneli bu formayı beğendiğini dile getirdi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ PİŞTİ OLDU

Fenerbahçe'nin forma sponsoru Puma ve Beşiktaş'ın forma sponsoru Adidas, iki takıma da benzer forma çıkardı.

Çizgili formaların aynı stil olması, 'Fenerbahçe ve Beşiktaş pişti oldu' yorumlarını beraberinde getirdi.