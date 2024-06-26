Fenerbahçe ve Beşiktaş pişti oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Beşiktaş pişti oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının benzerliği dikkat çekti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği iç saha formalarını tanıttı.

whatsapp-image-2024-06-26-at-09-10-08.jpeg

BEŞİKTAŞ RAFA SILVA ÜZERİNDEN TANITTI
Siyah-beyazlılar, yeni sezon formasını, yeni transferi Rafa Silva üzerinden tanıttı.

Dün 21.00 gibi İstanbul'a inen Rafa Silva, uçaktan Beşiktaş'ın yeni forması ile indi.

Beşiktaş taraftarının geneli bu formayı beğendiğini dile getirdi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ PİŞTİ OLDU
Fenerbahçe'nin forma sponsoru Puma ve Beşiktaş'ın forma sponsoru Adidas, iki takıma da benzer forma çıkardı.

Çizgili formaların aynı stil olması, 'Fenerbahçe ve Beşiktaş pişti oldu' yorumlarını beraberinde getirdi.

İlgili Haberler
TFF'ye bir tepki de Samsunspor'dan
TFF'ye bir tepki de Samsunspor'dan
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi
Son Haberler
Otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü Yerel Haberler
Otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü
TFF'ye bir tepki de Samsunspor'dan Spor
TFF'ye bir tepki de Samsunspor'dan
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü bu haberde Ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü bu haberde
Son dakika... NATO’nun yeni genel sekreteri belli oldu Dünya
Son dakika... NATO’nun yeni genel sekreteri belli oldu
5 gün sonra 5 uygulama başlıyor! 85 milyon vatandaşı etkileyecek Ekonomi
5 gün sonra 5 uygulama başlıyor! 85 milyon vatandaşı etkileyecek
Ünlü çift 400 milyon TL’lik evlerini satışa çıkardı Magazin
Ünlü çift 400 milyon TL’lik evlerini satışa çıkardı
Polisi karnından vuran fenomen Büşra Karademir'in ifadesi ortaya çıktı: Dudakların çok güzel dedi ve... Gündem
Polisi karnından vuran fenomen Büşra Karademir'in ifadesi ortaya çıktı: Dudakların çok güzel dedi ve...