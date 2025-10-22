Kadın basketbol takımları Avrupa kupalarında mücadeleye devam ediyor. EuroLeague'de Fenerbahçe, üçüncü hafta maçında ilk kez kendi seyircisi önüne çıktı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Olimpiakos'u ağırlayan sarı lacivertliler sahadan 94-73 galip ayrıldı. Üçtü üç yapan Kanarya'da süre alan bütün oyuncular skora katkı verdi. Karşılamayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da izledi.

GALATASARAY GALİBİYET SERİSİNE DEVAM ETTİ

Yine EuroLeague'de mücadele eden Galatasaray, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımına konuk oldu. Üstün bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar sahadan 83-64 galip ayrıldı. Cim Bom, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Sopron Basket ise üçüncü maçını da kaybetti.

ÇUKUROVA BASKET KAYIP

EuroLeague'deki üçüncü Türk takımı Çukurova Basket de kendi evinde Zaragosa'yı ağırladı. İspanya ekibi karşılaşmayı 79-72 kazanırken Çukurova Basket gruptaki üçüncü maçını da kaybetmiş oldu.

EMLAK KONUT EVDE KAYBETTİ

Kadınlar Euro Cup'ta E Grubu üçüncü maçında Emlak Konut, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 77-69 mağlup oldu. İlk pediyodu 14 -11 geride kapayan İstanbul ekibi devreye 33-29 yenik gitti. Son 10 dakika öncesi skoru 53-52'ye getiren Emlak Konut bir türlü farkı kapatamadı ve sahadan 77-69 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Emlak Konut bu sonuçla ilk yenilgisini yaşarken, Kızılyıldız ise 3'te 3 yaptı.