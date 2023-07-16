Fenerbahçe ve Galatasaray'a duyurulur: Beşiktaş Diakhaby'i istiyor

Anlaşmak üzere olduğu futbolcuları rakiplerine kaptıran Beşiktaş, bu kez de Valencia'nın Senegalli stoperine talip oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a duyurulur: Beşiktaş Diakhaby'i istiyor

Beşiktaş'ın transferdeki yeni hedefi belli oldu.

İstanbul'a getirdiği Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, uzun süre görüştüğü Dusan Tadic'i de Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, bu kez de İspanya'nın Valencia takımında forma giyen Senegalli stoper Mouctar Diakhaby’e talip oldu.

AS gazetesinin haberine göre siyah beyazlı kulüp, Mouctar Diakhaby için resmen teklifte bulundu. Haberde İspanyol ekibinin bu teklifi yetersiz bulunduğu belirtilirken, görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.

Valencia formasıyla geçtiğimiz sezon 30 resmi maça çıkan Mouctar Diakhaby bu karşılaşmalarda 3 gol attı.

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