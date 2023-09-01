Fenerbahçe yasağı deldi

UEFA, bir önceki turda Maribor deplasmanında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe taraftarına deplasman yasağı getirmişti.
UEFA'nın kararı doğrultusunda dün geceki mücadelede sarı-lacivertliler için statta yer ayrılmazken Fenerbahçe taraftarına da bilet satılmadı.
Buna rağmen yurt dışında yaşayan Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmadan önce maçın oynandığı De Grolsch Veste'nin önünde toplandı.
Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı.
Bu taraftarlardan bazıları da stada girerek Sarı Lacivertlileri destekledi.