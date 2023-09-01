Fenerbahçe yasağı deldi

Twente deplasmanında Fenerbahçe taraftarı yasak dinlemedi ve Sarı Lacivertlileri yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe yasağı deldi

UEFA, bir önceki turda Maribor deplasmanında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe taraftarına deplasman yasağı getirmişti.
UEFA'nın kararı doğrultusunda dün geceki mücadelede sarı-lacivertliler için statta yer ayrılmazken Fenerbahçe taraftarına da bilet satılmadı.

Buna rağmen yurt dışında yaşayan Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmadan önce maçın oynandığı De Grolsch Veste'nin önünde toplandı.

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı.

Bu taraftarlardan bazıları da stada girerek Sarı Lacivertlileri destekledi.

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