Fenerbahçe yasağı deldi

UEFA, bir önceki turda Maribor deplasmanında çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe taraftarına deplasman yasağı getirmişti.

UEFA'nın kararı doğrultusunda dün geceki mücadelede sarı-lacivertliler için statta yer ayrılmazken Fenerbahçe taraftarına da bilet satılmadı.

Buna rağmen yurt dışında yaşayan Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmadan önce maçın oynandığı De Grolsch Veste'nin önünde toplandı.

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe lehine tezahüratlar yaptı.

Bu taraftarlardan bazıları da stada girerek Sarı Lacivertlileri destekledi.