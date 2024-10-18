Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı

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Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko yeni transferini resmen duyurdu. Sarı lacivertliler, ABD’li guard Skaylar Mays ile anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin’in sakatlanarak sezonu kapatması sonrası aradığı skoreri ABD’de buldu. Sarı lacivertliler, ABD’li guard Skaylar Mays ile anlaştı. ABD’li guard son olarak Portland Trail Blazers forması giymişti.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son dört sezonda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays (1997, 1.93) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı." denildi.



TIMBERWOLVES SERBEST BIRAKTI

Yaz başında Minnesota Timberwolves ile bir antrenman kampı anlaşması bulunan ancak sabah saatlerinde bu sözleşmesi iptal edilen Mays, Trail Blazers'ın yanı sıra daha önce Atlanta Hawks ve Los Angeles Lakers formaları da giymiş ve 105 NBA maçında ortalama 10,6 dakika sahada kalarak 4,3 sayı, 1,2 ribaund ve 1,7 asist istatistikleri kaydetmişti.

LAKERS FORMASI DA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Blazers'ta forma giyen Mays, Kasım ayında oynadığı 11 maçta 9.3 sayı, 2.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalarken, Lakers'a geçtikten sonra oynadığı yedi G League maçında ise bu istatistikleri 21.1 sayı, 5.0 ribaund ve 5.6 asiste yükseltmişti.

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