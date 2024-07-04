Fenerbahçe yıldız forvete imzayı attırdı

Fenerbahçe'de flaş imza

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden transfer haberi açıklandı. Sarı lacivertli kulübün basketbol takımının yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis'le 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi’ne 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-27 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.

Her iki forvet pozisyonunda da oynayabilen Nigel Hayes-Davis (1994, 2.03), 2022-23 sezonunda takımımız ile 33 EuroLeague maçının tamamında forma giyerek 10.5 sayı, 4.3 ribaund, 1.5 asist, 1.2 top çalma ve 13.3 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Hayes-Davis, ligimizde ise 21 maçta süre alarak 10.29 sayı (%56.25 iki sayı, %41.18 üç sayı), 4.90 ribaund, 1.76 asist, 0.86 top çalma istatistikleri yakaladı.

Nigel, takımımızla geçirdiği ikinci sezonda ise performansını daha da yukarı çekerek EuroLeague’de 13.8 sayı, 4.6 ribaund, 1.7 asist, 1.0 top çalma ve 15.6 verimlilik puanı ortalamaları yakalayarak ekibimizin Final Four başarısının mimarlarından oldu. Bu istatistikler, Nigel Hayes-Davis’in EuroLeague’de 2023-24 sezonunun en iyi beşine seçilmesini de sağladı. Hayes-Davis, aynı zamanda Alba Berlin karşılaşmasında ürettiği 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en çok skor üreten isim unvanının da sahibi oldu. Başarılı sporcumuz, etkili performansını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne de yansıtarak 14.3 sayı, 3.9 ribaund, 2.0 asist, 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı. Nigel, Anadolu Efes’i 3-1 ile geçerek şampiyonluğa ulaşan ekibimizde finallerin MVP’si seçildi.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nigel Hayes-Davis’e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

